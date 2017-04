Il parto in diretta della giraffa April nello zoo Usa

Harpursville (askanews) - Ha fatto presto il giro del mondo, il tenero video del parto in diretta della giraffa April, ospite dell'Animal adventure park di Harpursville, nello Stato di New York. Il 15 aprile 2017 la neo mamma ha dato alla luce il suo piccolo in un live streaming trasmesso dal canale youtube del parco.

Queste sono le immagini in alta risoluzione del momento della nascita, al quale è seguito un altro evento diventato forse ancora più virale: il calcio sferrato da April, per difendere il figlio, al veterinario dello zoo che era entrato nella gabbia per accertarsi delle condizioni del neonato.

Per scegliere il nome del cucciolo è stato indetto un concorso fra i clienti del parco. La mamma, April, ha 15 anni, mentre il papà si chiama Oliver ed è un esemplare di giraffa di 5 anni, ospite dello stesso zoo.