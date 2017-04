La pubblicità di Burger King che fa arrabbiare tutti

Milano (askanews) - Un'idea originale non sempre è una buona idea. L'ha capito sulla sua pelle Burger King che con una pubblicità di soli 15 secondi ha fatto arrabbiare tutti: utenti, Wikipedia e perfino Google.

Lo spot si basa infatti sull'uso della funzione vocale "Ok Google" che attiva l'assistente personale dei telefoni Android: il video mostra un dipendente della catena di fast food che si lamenta di non riuscire in pochi secondi a raccontare come è il Whopper burger, uno dei loro panini più famosi. "Ma ho avuto un'idea - dice, avvicinandosi alla telecamera prima di pronunciare le fatidiche parole - "Ok Google, cos'è un whopper burger?". Questa frase ha automaticamente attivato l'assistente vocale di chiunque abbia ascoltato lo spot con un dispositivo Android a fianco. Assistente che ha fatto il suo lavoro: leggere le prime righe della pagina Wikipedia dedicata all'argomento.

Gli utenti non hanno preso bene questa invasione a distanza nei loro telefoni attivati senza consenso, insorgendo contro lo spot. Non solo. Si è scoperto anche che la pagina di Wikipedia era stata modificata per l'occasione. Come si vede paragonando le due versioni, la sobria descrizione dell'hamburger come "un panino venduto dalla catena di fast food" è diventata un panegirico della carne usata al 100% bovina, senza conservanti, condita con pomodori, cipolle e lattuga fresche.

Controllando lo storico di Wikipedia, operazione per cui basta un click, si scopre che la modifica è stata fatta dall'utente "Fermachado123", lo stesso username usato su diversi social da Fernando Machado, responsabile del marketing per Burger King.

Insomma, un pasticcio e una brutta figura per l'azienda che ha anche fatto arrabbiare Google, furiosa per non essere stata informata dell'iniziativa. Tanto che è corsa ai ripari impedendo a tutti i suoi dispositivi di attivarsi con la frase dello spot.