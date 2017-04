La Via Crucis di Papa Francesco a Roma, in 20mila al Colosseo

Roma (askanews) - Oltre 20mila persone hanno partecipato alla Via Crucis con Papa Francesco al Colosseo, per le celebrazioni di Pasqua. "Vergogna per tutte le immagini di devastazioni, di distruzioni e di naufragio che sono diventate ordinarie nella nostra vita -ha detto il Papa durante la preghiera conclusiva- Vergogna per il sangue innocente che quotidianamente viene versato di donne, di bambini, di immigrati e di persone perseguitate per il colore della loro pelle oppure per la loro appartenenza etnica e sociale e per la loro fede in Te".

"Vergogna per tutte le volte che noi Vescovi, Sacerdoti, consacrati e consacrate abbiamo scandalizzato e ferito il tuo corpo, la Chiesa", ha aggiunto.