Lione-Besiktas: scontri tra tifosi dentro e fuori lo stadio

Lione (askanews) - Violenti scontri dentro e fuori lo stadio prima di Lione-Besiktas, gara d'andata dei quarti di finale di Europa League.

I tifosi turchi e quelli francesi sono entrati in contatto e si sono lanciati vicendevolemente petardi e oggetti al Parc Olympique Lyonnais. I sostenitori della squadra di casa sono stati costretti ad invadere il campo per sfuggire alla violenza. La polizia poi è finalmente riuscita a riportare il pubblico sugli spalti; nel settore dei tifosi francesi, per placare la situazione, si è portato anche il presidente Jean-Michel Aulas.