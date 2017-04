Malala è cittadina onoraria canadese, la cerimonia con Trudeau

Ottawa (askanews) - Il premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai ha ricevuto la cittdinanza onoraria canadese, durante una cerimonia ad Ottawa col primo presidente Justin Trudeau. La ragazza pakistana che i talebani hanno tentato di uccidere per le sue battaglie a favore dell'educazione femminile ha lodato Trudeau per il suo impegno nei confronti dei rifugiati e ha ricordato che "chi uccide nel nome dell'Islam non è un musulmano".