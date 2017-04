Messico, incidente coinvolge bus turistico: 24 morti

Petacalco (askanews) - Almeno 24 persone sono morte e nove sono rimaste ferite in Messico per un incidente che ha coinvolto un autobus turistico e un'autocisterna che trasportava benzina. L'incidente ha provocato un'esplosione che ha fatto una strage, senza scampo i passeggieri che sono rimasti intrappolati in un rogo di lamiere rovente. L'incidente è avvenuto nello stato di Guerrero, vicino alla città di Petacalco nella parte meridionale del paese.