Riti antichi e rave in Birmania per il Capodanno buddista

Rangoon (askanews) - In Birmania riti tradizionali, con canti e balli si sono alternati a rave con musica per festeggiare l'anno nuovo buddista. E' il festival dell'acqua, un rito collettivo durante il quale per qualche giorno le strade si trasformano in un campo di battaglia giocoso a colpi di palloncini, pistole d'acqua e idranti.