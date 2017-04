Riti di Pasqua, tutto pronto a San Pietro e turisti in fila

Roma, (askanews) - Tutto pronto a San Pietro per i riti della solenne Pasqua. E anche la Loggia delle Benedizioni è stata allestita per accogliere Papa Francesco da dove domenica si affaccerà per la benedizione Urbi et Orbi.

Tantissimi fedeli non si sono fatti scoraggiare da lunghe attese e si sono messi pazientemente in fila per accedere a San Pietro. Un lungo serpentone attraversa l'intero emiciclo della piazza vaticana.