Roberta Carrese da "Voice of Italy" al teatro con "Esci con me"

Roma, (askanews) - Ha solo 22 anni, è nata in Molise, ma già quando ne aveva 18 si è trasferita a Roma per suonare nei locali, e nel 2015 si è fatta conoscere dal grande pubblico arrivando seconda nel talent "The voice of Italy". Oggi Roberta Carrese sta scrivendo il suo album, anticipato dal brano "Esci con me", che fa parte dello spettacolo "Liberi tutti" di Elda Alvigini e Natascia Di Vito, in scena al Piccolo Eliseo.

"Elda, che è una mia carissima amica, mi chiamò un pomeriggio dicendomi 'Robbie, per caso hai delle musiche che vanno bene per il mio spettacolo?', e io non sapevo nulla. Le ho detto 'Guarda Elda non credo, poi ho un esame, adesso sto uscendo dall'università... Se vuoi ti lascio una cosa al volo che è una cosa che ho scritto questa settimana, te la lascio così, voce e chitarra, su WhatsApp, poi ne parliamo. Gliela lascio e dopo 15 giorni Elda mi dice 'Roby ma lo sai che sei sulla locandina dello spettacolo?".

In "Liberi tutti" viene proiettato il video di "Esci con me", diretto dalla Alvigini, con protagonisti due giovanissimi figli d'arte alla loro prima esperienza come attori, Carla Briguglia e Nico Abbrescia.

"Questa canzone racconta la mia concezione dell'amore, quindi che è una concezione di un amore spontaneo, diretto, pulito, senza muri, senza artifici. Oggi è uscito questo singolo, che anticipa questa serie di canzoni che verranno man mano. Io le sto scrivendo ancora oggi e poi arriverà un giorno in cui deciderò quali saranno quelle dell'album. Più o meno credo che alla fine di quest'anno avremo almeno un EP, o comunque l'album".