Scontri a comizio Le Pen, attivista irrompe sul palco in topless

Parigi (askanews) - Comizio burrascoso a Parigi per la candidata alle presidenziali francesi Marine le Pen. Mentre la leader del Front national parlava, all'esterno sono scoppiati duri scontri fra oppositori del partito di estrema destra e sostenitori, e in seguito con la polizia.

Il deputato Gilbert Collard è stato accolto da fischi insulti e il lancio di una molotov che non l'ha colpito.

Nel frattempo, all'interno del teatro in cui si stava svolgendo l'evento elettorale, Marine Le Pen è stata interrotta da un blitz del gruppo Femen.

Una donna ha fatto irruzione sul palco con un mazzo di fiori tentando di togliersi la camicia per far vedere le scritte sul suo corpo, ma è stata portata via in modo irruento dalla sicurezza. Un'altra si è alzata in platea urlando slogan.

Le Pen le ha definite "estremiste di sinistra, aggiungendo: "Ecco l'inversione totale dei valori che disturba un meeting della sola donna che difende le donne".