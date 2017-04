Sicurezza ai massimi livelli, Colosseo zona rossa per Via Crucis

Roma, (askanews) - Saracinesche della metro Colosseo chiuse. La zona del Colosseo diventa "rossa" in attesa della tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo alla presenza di Papa Francesco. Misure di sicurezza ai massimi livelli e camionette della Polizia e dell'Esercito in mezzo ai Fori Imperiali utilizzate come barriere anti-sfondamento.