Stella ad Hollywood per Sinise, il tenente Dan di "Forrest Gump"

Hollywood (askanews) - Una stella sulla Walk of fame, la strada di Hollywood con i nomi di tutte le grandi star del cinema, per Gary Sinise l'attore candidato all'Oscar per il ruolo del tenente Dan in "Forrest Gump". Sinise è un attivista di diverse associazioni di veterani e sostenitore delle Forze armate per cui da anni si impegna pubblicamente, fra le altre le cose è stato anche nominato Marine onorario. Per l'occasione l'evento sulla Walk of Fame è stato accompagnato da una cerimonia militare.