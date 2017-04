Ucraina, la nuova vita degli orsi salvati dai circhi

Jytomyr (askanews) - Nuova vita a Jytomyr, nel nord-ovest dell'Ucraina, per alcuni orsi bruni, salvati da diversi circhi, ristoranti e allevamenti privati in cui venivano maltrattati e denutriti. In alcuni casi, addirittura, erano usati come prede per addestrare cani da caccia.

Messi in salvo e curati da un gruppo di volontari, gli orsi sono ora ospiti di questo grande rifugio dove sembrano aver ritrovato la libertà e la felicità.

I volontari lavorano insieme a veterinari austriaci e tedeschi e forniscono agli orsi tutte le vaccinazioni e le cure necessarie a trascorrere in condizioni normali il resto della loro vita.