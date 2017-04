Arrivano Spotify for students e le chat musicali su Messenger

Milano (askanews) - Ed Sheeran è l'artista più popolare fra gli studenti italiani, il loro giorno preferito per ascoltare la musica è il sabato, il mese è dicembre. È la fotografia scattata da Spotify delle abitudini musicali dei ragazzi italiani fra i 18 e i 21 negli ultimi 12 mesi. Una ricerca realizzata per lanciare il debutto in Italia di "Spotify Premium for Students" in Italia, la promozione che permette agli studenti di acquistare un abbonamento premium a metà prezzo.

Non è l'unica novità in arrivo per Spotify che ha annunciato anche lo sbarco su Facebook Messenger, come confermato durante la conferenza degli sviluppatori di Facebook in corso a San José in California. Le canzoni si potranno ascoltare direttamente dall'app di Facebook, condividerle con gli amici, con un bot, un'intelligenza artificiale, che suggerirà consigli musicali e permetterà di eseguire una serie di ricerche.