Al via il Tribeca Film Festival con l'omaggio a Clive Davis

New York (askanews) - Si è aperta a New York la sedicesima edizione del Tribeca Film Festival. La rassegna cinematografica è stata inaugurata con la prima del documentario "The Soundtrack of My Life", sulla vita di Clive Davis, unod ei re dell'industria discografica americana che ha lanciato miti della musica come Janis Joplin, Aretha Franklin e Santana.

"Sono cresciuto a Brooklyn, avevo 13 anni la prima volta che sono andato a Manhattan - ha raccontato Davis - e il primo posto dove sono stato era Radio City. Dopo tanti anni assistere alla proiezione di un film sulla mia vita a Radio City è incredibile".

Soddisfatto De Niro di un'apertura di festival molto musicale impreziosita da un concerto di Aretha Franklin e della band Earth, Wind and Fire, sempre in onore dei 50 anni di carriera di Davis. "Detesto la parola 'leggenda'. Ma è una leggenda e merita il rispetto e l'attenzione che riceve. Sono davvero onorato di aprire il festival con il suo film", ha detto l'attore newyorchese.

Il Tribeca Film Festival è stato fondato da Robert De Niro all'indomani dell'11 settembre del 2001 per rivitalizzare il quartiere di Manhattan ferito dagli attentati.