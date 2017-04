Julia Roberts eterna Pretty Woman, è ancora la più bella al mondo

Roma, (askanews) - E' ancora una volta lei la donna più bella del mondo, un'intramontabile "Pretty Woman". Julia Roberts, 50 anni il prossimo ottobre, è stata eletta per la quinta volta reginetta di bellezza mondiale dalla rivista "People", battendo tutti i record. Sono passati 26 anni dalla prima volta che conquistò il titolo e la copertina del magazine, nel 1991, quando aveva solo 23 anni, proprio un anno dopo il film che la rese famosa con Richard Gere, e che la trasformò nella Cenerentola moderna.

L'attrice, nell'intervista a "People", ha parlato del suo felice matrimonio che dura da 14 anni con il direttore della fotografia Danny Moder, dei gemelli Hazel e Phinnaeus di 12 anni e del figlio Henry di nove e di come non aveva idea negli anni '90 che "Pretty Woman" le potesse cambiare così la vita.

Famosa per le sue iniziative benefiche, lontana dagli scandali, riservata nella vita privata e dichiaratamente contro botox e ritocchini, Julia ha detto più volte di non aver paura del tempo che passa. Il segreto, è invecchiare con eleganza. E' stata eletta la più bella del mondo anche nel 2000, a 32 anni, dopo aver vinto l'Oscar per "Erin Brokovich". Poi, nel 2005 dopo la nascita dei gemelli e il suo ruolo nel film di successo "Ocean's Twelve" e nel 2010 a 42 anni dopo l'uscita di "Eat, Pray, Love".

Il suo caro amico George Clooney ha conquistato lo stesso titolo di People solo due volte, così come Jennifer Aniston e Michelle Pfeiffer.