L'appello di Agire, in Africa 30 milioni senza cibo

Milano (askanews) - 30 milioni di persone in Sud Sudan, nel bacino del Lago Chad e nel Corno d'Africa, non hanno cibo e acqua sufficienti per sopravvivere. Un dramma che coinvolge più di 1,5 milioni di bambini a rischio imminente di morte per denutrizione, malnutrizione e malattie correlate. Una crisi alimentare gravissima contro cui AGIRE, Agenzia italiana risposta alle emergenze, chiama a raccolta le Ong che lavorano nei paesi più colpiti e invita a sostenerle perché possano fare la differenza in Paesi in cui già portano il loro aiuto da anni.

"Senza cibo, senza acqua, senza forza, ma non senza di te", è lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione che ha l'obiettivo di raccogliere abbastanza fondi da destinare alle Ong sul posto (fra le altre ActionAid, Amref, Cesvi, COOPI, Oxfam, e VIS) e salvare almeno 500mila persone.