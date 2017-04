Le icone della moda accendono l'Empire State Building

New York (askanews) - Un omaggio luminoso al Fashion system. Il famoso Empire State Building di New York si è acceso dando vita a iconiche fotografie di moda per celebrare il 150° anniversario della rivista Harper's Bazaar.

Sul lato nord del grattacielo le immagini delle pagine di Harper's che hanno creato un suggestivo gioco di colore nello skyline della grande mela.