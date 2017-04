Torna a Milano Technology Hub, la fiera delle nuove tecnologie

Milano (askanews) - Robot umanoidi che riconoscono e parlano con le persone, applicazioni per migliorare la vita dei diversamente abili, droni di ultimissima generazione, sono alcuni degli ingerdienti del Technology Hub, la fiera sulle nuove tecnologie dedicate ai professionisti del settore che torna, per la sua seconda edizione, dal 20 al 22 aprile 2017, negli spazi di FieraMilanoCity a Milano.

Centoquarantasette espositori mostrano al mondo imprenditoriale e professionale le più recenti innovazioni in campo tecnologico.

Otto i settori dedicati all'innovazione che spaziano dalla stampa 3D, all'additive manufacturing, passando per i droni, la realtà aumentata e virtuale, l'elettronica e l'Internet of things, i materiali innovativi, la robotica e l'app economy. Previsti inoltre, 18 iniziative speciali e 112 tra workshop e convegni.

Tra le novità, in grande evidenza i cosiddetti Cobot (collaborative robot), veri e propri robot capaci di lavorare a fianco dell'uomo, senza barriere di separazione e in totale sicurezza.

Come RoboThespian di Festo, dotato di 30 assi di movimento, controllati da un computer integrato, che gli permette di muovere testa, braccia e mani in un modo incredibilmente realistico e fluido. Il robot interagisce e comunica con le persone che incontra tramite un touch screen. Un esemplare solitamente accoglie i visitatori al Kennedy Space Center della Nasa in Florida, conversando con i turisti in più lingue e riconoscendo viso e gestualità.

Molte, infine, le iniziative al supporto del settore sanitario, come Abbi, l'Audio Bracelet for Blind Interaction dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova per la riabilitazione sensomotoria dei bambini non vedenti.