Varsavia, sepolte le Torah per celebrare la rivolta del ghetto

Varsavia (askanews) - La comunità ebraica di Varsavia ha ricordato il 73esimo anniversario della rivolta del ghetto. Il 19 aprile del 1943 meno di un migliaio di ebrei si sollevarono contro i nazisti che avevano ordinato l'evacuazione del quartiere a loro riservato nella capitale polacca, dove vivevano ancora circa 60mila persone destinate ai campi di sterminio.

Per celebrare questo atto di coraggio dall'esito tragico sono stati sepolti i frammenti superstiti di alcuni rotoli di antiche Torah nel cimitero ebraico.

"Questa cerimonia ha diverse chiavi di lettura - ha spiegato Michael Schudrich, rabbino capo della Polonia - La prima è che per noi un rotolo della Torah è talmente importante che quando è troppo rovinato per una riparazione deve essere sepolto come un essere umano".

"Queste sono diverse Torah. Non sappiamo bene la loro storia ma sappiamo che provengono dalla Polonia, che risalgono a prima della guerra e sono sopravvissute all'Olocausto".

"La data di questa cerimonia non è stata scelta a caso - ha sottolineato un ebreo polacco - Nel giorno dell'anniversario dell'insurrezione nel ghetto, sotterrare qualcosa diventa un simbolo. E' un simbolo della nascita di qualcosa di nuovo: sono convinto che la nostra comunità ebraica rivivrà".