Champions League, in semifinale la Juventus trova il Monaco

Nyon (askanews) - Le urne di Nyon apparentemente sembrano benevole per i bianconeri e ripropongono il superderby di Spagna. Saranno infatti Real Madrid-Atletico Madrid e Monaco-Juventus le due semifinali di Champions League in programma il 2 e 3 maggio. Gli incontri di ritorno saranno il 9 e 10 maggio. La Juve giocherà la prima sfida in trasferta, nel Principato, mentre chiuderà il doppio confronto in casa allo Stadium, davanti ai propri tifosi. "Ci aspetta una squadra molto giovane, che corre tantissimo, ma vogliamo arrivare in fondo" ha commentato il vicepresidente bianconero Pavel Nedved.

La finale si giocherà il 3 giugno a Cardiff.