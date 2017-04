Hollywood, stella sulla Walk of Fame per il 37enne Chris Pratt

Hollywood (askanews) - La star di ultima generazione dei film d'azione Chris Pratt ha lasciato momentaneamente gli sgargianti costumi di scena da supereroe per indossare i panni delle celebrità che possono vantare una stella sulla prestigiosissima Walk of Fame di Hollywood. L'attore, 37 anni, si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alle serie televisive "Everwood" e "Parks and Recreation" ma ha conquistato il rango di star con blockbuster come "Jurassic World" e la saga "I guardiani della galassia".