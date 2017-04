A Parigi scontri fra antifascisti e polizia dopo il voto

La giornata elettorale francese si è conclusa con una manifestazione degenerata in scontri con la polizia, intorno a Place de la Republique, organizzata da antifascisti e anticapitalisti che sono scesi in piazza contro Marine Le Pen, ma anche contro Macron in una contestazione generale dei due candidati che hanno superato il primo turno, considerati rappresentanti di un potere che non rispetta il popolo. I manifestanti erano circa 300, ci sono stati un paio di feriti, fra cui un 15enne e 3 fermati portati in Procura.