A Tokyo Maria Grazia Chiuri presenta la collezione Dior

Roma, (askanews) - A Tokyo la collezione Dior è sul tetto di un grande magazzino a Ginza. La stilista Maria Grazia Chiuri: "Sono stata diverse volte in Giappone in passato, è un paese bellissimo. Adoro le sue creazioni artigianali. Sono piene di umanità e in questo sono vicine alla cultura francese e alla mia cultura italiana. Lavoro in questa compagnia con lo stesso atteggiamento. Rispetto il marchio Dior ma voglio muovere la compagnia verso il futuro".

Ispirati dai fiori di ciliegio abiti pret-a-porter e look esclusivi. Il prossimo appuntamento Dior sarà la collezione Cruise a Los Angeles.