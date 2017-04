Del Grande libero, Alfano: presunto riscatto? Non dite follie

Bologna (askanews) - "Noi avevamo il compito di riportare a casa Gabriele, missione compiuta". Con queste parole il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha salutato il ritorno a casa di Gabriele Del Grande, accogliendolo all'aeroporto di Bologna, dove è atterrato dopo il suo rilascio da parte delle autorità turche. "Ringrazio il collega della Turchia e il governo turco perchè anche nei momenti di massima tensione non abbiamo mai perso il contatto e abbiamo sempre valorizzato le cose che ci uniscono, loro ci hanno segnalato che dovevano fare degli accertamenti e li hanno fatti", ha aggiunto, liquidando come "follie", voci di un eventuale riscatto. "E' stato un arresto, non un sequestro", ha precisato lo stesso Gabriele Del Grande.