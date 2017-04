Del Grande libero: fermato da agenti in borghese, non so perchè

Bologna (askanews) - E' ancora tutta da chiarire la motivazione per cui il giornalista italiano Gabriele Del Grande è stato fermato e trattenuto in un centro di detenzione per 14 giorni in Turchia.

"Non ho ancora capito perché sono stato fermato non mi è stato rilasciato nessun provvedimento, gli avvocati ci diranno di più", ha spiegato appena atterrato all'aeroporto di Bologna, dopo il rilascio. Durante gli interrogatori gli sono state fatte domande sul suo lavoro, ha aggiunto, ed è stato fermato da agenti in borghese al confine con la Siria.