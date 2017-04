Del Grande libero: sono vittima di violenza istituzionale

Bologna (askanews) - "Nessuno mai mi ha mancato di rispetto, mi ha mostrato violenza, è una violenza istituzionale di cui sono stato vittima, considero illegale quello che mi è successo". Sono le prime parole del giornalista Gabriele Del Grande rientrato in Italia dopo essere stato trattenuto per quasi due settimane in Turchia, senza un'accusa precisa.

"Mando un pensiero caro a tutti i detenuti in generale e a tutti i giornalisti che sono ancora in carcere in condizioni molto peggiori della mia, il mio caso è un caso risolto ma non ci dimentichiamo degli altri", ha aggiunto, rispondendo a chi gli chiedeva cosa farà ora: "Adesso vado a mangiare dopo 7 giorni di sciopero della fame devo recuperare".