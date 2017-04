Francia, Hollande si schiera: al ballottaggio voterò Macron

Parigi (askanews) - Francois Hollande ha dichiarato che voterà per Emmanuel Macron al ballottaggio delle presidenziali del prossimo 7 maggio. Un appoggio annunciato, in diretta dall'Eliseo, perché "davanti a un tale rischio non è possibile tacere", ha detto riferendosi alla rivale di Macron, Marine Le Pen. Secondo Hollande "il candidato centrista è colui che difende i valori che permettono di tenere uniti i francesi in questo periodo così particolare, così grave, che stanno attraversando il mondo, l'Europa e la Francia". Il sostegno del presidente francese in carica arriva dopo quello annunciato a pochi minuti dai risultati del socialista Benoit Hamon e del conservatore Francois Fillon.

"Davanti a un tale rischio, non è possibile tacere, rifugiarsi nell'indifferenza, è necessaria una mobilitazione, ma anche la chiarezza delle scelte. Da parte mia, voterò Emmanuel Macron, e accolgo con favore tutte le formazioni politiche che, al di là delle riserve che possono avere sul suo progetto, hanno invitato a fare lo stesso. Emmanuel Macron oggi difende i valori che permettono di tenere uniti i francesi in questo periodo così grave, che stanno attraversando il mondo, l'Europa e la Francia".