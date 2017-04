Francia, Mogherini: Ue è fatta da europei, inclusi i francesi

Roma, (askanews) - "L'Unione europea è fatta da europei, inclusi i nostri amici francesi che hanno votato ieri. Questa è la ragione per cui è naturale per me commentare e accogliere i fatti che mettono insieme le due bandiere, avrei commentato nello stesso modo se fossero apparsi risultati diversi ieri sera. Mettere insieme le due bandiere manda esattamente lo stesso messaggio sia ai cittadini francesi che all'Unione europea, cioè che abbiamo una responsabilità comune di fare un lavoro unito e al servizio della nostra gente, perché l'Unione europea non esiste senza gli europei". E' questo il commento di Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sui risultati elettorali francesi del primo turno: Emmanuel Macron, il candidato centrista, è salito sul palco della vittoria con la doppia bandiera francese ed europea.