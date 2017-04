Lo Stato Sociale al Forum di Milano: la nostra festa parte da qui

Milano (askanews) - Prima volta al Mediolanum Forum di Assago di Milano per Lo Stato Sociale, "la band di cinque ragazzi bolognesi che fanno canzonette", come amano definirsi ironicamente. Un concerto auto prodotto di oltre due ore che ripercorre la carriera del gruppo attraverso successi come "C'eravamo tanto sbagliati" e "La musica non è una cosa seria", che hanno permesso di fare il salto dal Web al grande pubblico, e per presentare l'album "Amore, lavoro e altri miti da sfatare".

"È un concerto da mitomani perché ci faceva ridere auto definirci così, visto che siamo una band partita diversi anni fa dall'organizzarsi praticamente da sola i concerti portando anche l'impianto, oltre a noi stessi, e poi ha messo in fila alcune centinaia di date in tour molto articolati con un finale al PalaDozza a Bologna in cui abbiamo interrotto questa sequenza lunga quasi 4 anni".

La data di Milano è la prima di un tour, organizzato da Antenna Music Factory, che porta Lo Stato Sociale in giro per l'Italia dal 30 aprile a Cagliari al 27 agosto ad Asolo, passando per il Concerto del Primo Maggio a Roma.

"Volevamo ripartire da un punto che fosse qualcosa in più e ci siamo detti che il forum di Assago poteva essere una bella location dove portare la festa".

I concerti sono i momenti più sentiti per la band che salta, balla, canta e si diverte con il proprio pubblico.