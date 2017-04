A Roma una palestra outdoor: all'Eur 30 discipline per 9 giorni

Roma, (askanews) - Per il sesto anno torna a Roma, al Laghetto dell'Eur, la manifestazione "Sport in famiglia", in programma fino al primo maggio, evento che si lega in particolare ai temi dell'integrazione sociale, del bullismo e dell'utilizzo dei social network in ambito sportivo.

Un maxi evento, dove per nove giorni il parco e il laghetto dell'Eur diventeranno una palestra a cielo aperto, per lo sport per grandi e piccini, nel più totale rispetto dell'ambiente e delle realtà esistenti, con strutture dedicate allo sport e al tempo libero. Ingresso gratuito e oltre trenta discipline sportive: dal golf al tiro a volo, dalla scherma alla danza sportiva; ed ancora bocce, calcio, tennis da tavolo, kick boxing e tanti altri. E per la prima volta eccezionalmente verrà allestito un ponte tibetano di oltre 10 metri.

Per la prima volta, grazie a un protocollo d'intesa con l'Università Tor Vergata, ci sarà il coinvolgimento di alcuni alunni con il progetto alternanza scuola-lavoro, che rappresenta un'importante opportunità formativa e un'occasione di crescita.