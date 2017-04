Francia, Emmanuel Macron contestato alla Whirlpool di Amiens

Amiens (askanews) - Il candidato centrista all'Eliseo, Emmanuel Macron, leader di En Marche! è stato accolto da una vera e propria tempesta di fischi da parte di alcuni operai e contestatori nello stabilimento dell'azienda di elettrodomestici Whirlpool, ad Amiens.

In mattinata, mentre lui incontrava i rappresentanti sindacali, nella stessa azienda, per parlare con i lavoratori, si era recata anche la leader del Front National, Marine Le Pen, sua diretta avversaria al prossimo ballottaggio nella corsa elettorale per la presidenza francese.