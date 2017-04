Il nuovo slogan di Le Pen è "Scegliere la Francia"

Roma, (askanews) - Marine Le Pen avrà "Scegliere la Francia" ("Choisir la France"), come nuovo slogan in vista del ballottaggio per le elezioni presidenziali del 7 maggio. La candidata del Front National (estrema destra) avrà un nuovo slogan e un nuovo poster elettorale: lo ha rivelato il suo direttore di campagna, David Rachline: "Scegliere la Francia, ecco la parola d'ordine di Marine; ci permetterà di radunare i francesi".