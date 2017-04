Rapporto Italiadecide, Boldrini: che posto c'è per l'Italia?

Roma, (askanews) - Ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presentazione a Montecitorio del rapporto 2017 dell'associazione Italiadecide (editore il Mulino) intitolato "Università, Ricerca, Crescita".

Il rapporto è stato presentato dal presidente dell'associazione Luciano Violante, mentre il saluto introduttivo è stato affidato alla presidente della Camera Laura Boldrini. "Con i suoi rapporti annuali, l'associazione Italiadecide ci fornisce sempre dei contributi preziosi, degli stimoli, delle analisi e anche delle proposte su una vasta gamma di argomenti, ogni anno si cambia e ogni anno è un tema che ci riguarda direttamente come paese, perché lo stimolo è quello di ragionare in termini innovavivi e ti vederci come paese in un mondo che è in completa e costante continua evoluzione. Che posto c'è per l'Italia?".