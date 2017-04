Spiderman si arrampica sui ponti di Bogotà: è artista di strada

Roma, (askanews) - Spiderman abbandona i grattacieli di New York per i ponti di Bogotà, dove ha attirato gli sguardi di numerosi passanti e automobilisti a un incrocio della capitale colombiana.

Jahn Freddy Duque, l'artista di strada che per la sua esibizione indossa il costume dell'Uomo ragno, racconta:

"Non ci sono rischi, questo è molto chiaro per me, non c'è alcun rischio. Ho più paura che caschi il ponte che si sta spezzando".

"Quando la gente mi vede ammira lo spettacolo, vedono che ho una buona tecnica, che è un numero ben costruito. Alcuni sono sorpresi, altri mi dicono che posso cadere, che faccio cadere il ponte!", aggiunge.

Alcuni fan sono entusiasti, come Camila Parra:

"Mi incanta, in più è un momento di svago a Bogotà, che è nel caos totale. Per (mio figlio) Martin, che è fan dell'uomo ragno, vederlo così emozionato è come 'wow, che esperienza geniale".