Turchia, arrestati oltre 1.000 "sostenitori" di Gulen

Istanbul (askanews) - Le autorità turche hanno confermato l'arresto di oltre 1.000 persone sospettate di appartenere al movimento del predicatore Fethullah G len, accusato dal presidente Recep Tayyip Erdogan di essere il mandante del fallito golpe dello scorso anno: lo ha detto oggi il ministro dell'Interno S leyman Soylu.

L'operazione di polizia è stata lanciata questa notte in 81 province. 1.009 (persone) sono state arrestate in 72 province. Gran parte degli arrestati sarebbero agenti di polizia, in maggioranza arrestati nella capitale Ankara.

G len, accusato da Ankara di essere l'istigatore del fallito colpo di stato dello scorso luglio, ha sempre negato ogni coinvolgimento nel golpe.