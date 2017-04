Echo look, la videocamera che ti dà lezioni di stile

Milano (askanews) - Come ti devi vestire? Te lo dice l'intelligenza artificiale. Echo look è il nuovo dispositivo lanciato da Amazon: una telecamera intelligente comandata vocalmente che può scattare foto e video, interagire tramite l'assistente vocale Alexa già presente su altri prodotti Amazon, e soprattutto dare consigli sul look.

Il dispositivo è dotato di led per illuminare, una fotocamera da 5 megapixel e una tecnologia in grado di applicare filtri alle immagini, per rendere sfocato lo sfondo e focalizzare l'attenzione sull'abbigliamento.

Ma il dispositivo va oltre alla funzione di catalogazione e condivisione di foto e video con i vari abbigliamenti: grazie alla funzione style check, con l'uso di algoritmi e del machine learning, cioè la capacità delle macchine di apprendere automaticamente, Echo look può dare suggerimenti e consigli, esprimendo in percentuale preferenze per un accostamento di vestiti o un altro.

Ora sta alle persone decidere se vogliono affidare il loro gusto estetico ad un algoritmo e soprattutto se vogliono far entrare Amazon anche nel loro armadio.