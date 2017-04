Giappone, in vendita una maschera di Darth Vader in oro massiccio

Tokyo (askanews) - Pesa 15 chili ed è fatta in oro massiccio. Sarà in vendita il 4 maggio a Tokyo, per il tradizionale Star Wars Day, la maschera di Darth Vader tutta ricoperta d'oro. La gioielleria Ginza Tanaka ha presentato questa scultura prestigiosa che è stata commissionata per i quaranta anni dell'uscita nei cinema di "Star Wars". Il valore della maschera dorata è di 1,3 milioni di euro.