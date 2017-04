Il confronto su Alitalia dei tre candidati alle primarie Pd

Milano (askanews) - I candidati alle primarie del Partito democratico si sono confrontati sul tema Alitalia in una sfida tv andata in onda su Sky TG24 (immagini di Sky TG24, disponibile su Sky e anche al canale 50 del digitale terrestre).

"Non possiamo lasciare soli o lavoratori, la liquidazione non è la strada che possiamo seguire", ha detto Orlando. "No soldi pubblici, ma una proposta che il Pd dovrà avanzare al governo nei primi 15 giorni della nuova segreteria", è la ricetta di Renzi. "Nessuno sorvegliava quel che accadeva in Alitalia, si sono trovati i soldi per salvare le banche si troverà anche la maniera di salvare Alitalia".