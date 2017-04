Merkel: relazioni Ue-Turchia duramente colpiti da ultime vicende

Roma, (askanews) - "Le relazioni tedesco-turche, ma anche le relazioni tra l'Europa e la Turchia sono state duramente colpite dagli sviluppi delle ultime settimane. Continueremo a fare il massimo per riallacciare un dialogo costruttivo tra la Turchia e la Germania e tra la Turchia e l'Unione europea". Lo ha detto la Cancelliera tedesca Angela Merkel, parlando davanti al Parlamento e sottolineando in particolare l'arresto di Deniz Yucel, corrispondente per il giornale tedesco Welt in Turchia, un'azione "incompatibile con uno stato costituzionale".