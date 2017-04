Renzi: non facciamo un'alleanza con chi è andato via dal Pd

Milano (askanews) -"E' ovvio che noi non facciamo un'alleanza con quelli che sono andati via dal Pd, con quelli che hanno tradito le decine di migliaia di iscritti e simpatizzanti, di persone che lavorano nei circoli e alle feste dell'Unità": lo ha detto il candidato alla segreteria Matteo Renzi a Pioltello, nel Milanese, dove sta partecipando a un'iniziativa per la campagna congressuale del partito.

"In un Partito democratico, visto che siamo gli unici veramente democratici, si fa un congresso, si vota e poi si sta insieme: se uno se ne va perchè vuole fare polemica deve prendersi la responsabilità di quello che fa - ha detto Renzi - la gente non ci capirebbe, se noi il giorno dopo ci rimettessimo assieme sarebbe chiaro a tutti che sarebbe solo una mossa per prendere tre poltrone in più e credo non possa essere accettato". Il discorso dell'ex premier riguarda, ha precisato, il livello nazionale perchè sul locale "ognuno fa gli accordi che vuole".