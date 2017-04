Runner in Vista, Recalcati: "Sostenibilità e solidarietà"

Roma, (askanews) - Unire i concetti di solidarietà e sostenibilità attraverso lo sport: è l'obiettivo della Larry Smith Italia, la società che gestisce undici centri commerciali in tutta Italia e che saranno protagonisti della iniziativa "Runner in Vista", la prima corsa di fundraising a favore dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti.

Christian Recalcati, amministratore delegato di Larry Smith Italia, tra i promotori dell'iniziativa: "Questa manifestazione nasce con l'intento di legare i nostri centri commerciali al territori. Oggi si parla molto spesso di non luoghi per certi aspetti il centro commerciale inteso come mero contenitore dove si fanno acquisti aderisce in pieno a questa definizione. Uscire da questi confini e legarsi al territorio vuol dire anche organizzare eventi come Runner in Vista che entrano in un ambito come quello sportivo che porta in sè dei valori molto importanti. Tra gli sport abbiamo voluto scegliere la corsa, una di quelle attività che possono fare tutti. Abbiamo voluto dare un contenuto di sostenibilità, che ci sembra importante, non solo per sensibilizzare ma per aiutare cere iniziative.

"Ci aspettiamo una risposta concreta - ha aggiunto Recalcati - ci aspettiamo una partecipazione adeguata e anche che la gente capisca che c'è modo di fare sport a differenti livelli e di provare anche cosa significa correre con una mascherina".