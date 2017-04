"Runner in Vista", una 5 km nei centri commerciali italiani

Roma, (askanews) - Lo sport e la solidarietà si uniscono per la prima edizione di "Runner in Vista", un progetto di fundraising a favore dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti: una cinque chilometri, da fare di corsa o camminando, che coinvolgerà 11 centri commerciali gestiti da Larry Smith. Una maratonina aperta a tutti: famiglie, sportivi, vedenti e non vedenti. Da maggio a luglio la manifestazione attraverserà l'Italia in lungo e largo. Prima tappa a Roma il 6 maggio, l'ultima il primo luglio in provincia di Verbania.

Una corsa dove sarà possibile accompagnare un non vedente o provando l'esperienza di correre al buio indossando sugli occhi la fascia consegnata il giorno della gara.

L'obiettivo? Diffondere i valori dell'inclusione sociale, del diritto alla mobilità, della solidarietà, la promozione di un mondo senza barriere.

Christian Recalcati, amministratore delegato Larry Smith Italia, la società che gestisce undici centri commerciali coinvolti, e tra i promotori dell'iniziativa:

"Questa manifestazione nasce con l'intento di legare i nostri centri commerciali al territori. Oggi si parla molto spesso di non luoghi per certi aspetti il centro commerciale inteso come mero contenitore dove si fanno acquisti aderisce in pieno a questa definizione. Uscire da questi confini e legarsi al territorio vuol dire anche organizzare eventi come Runner in Vista che entrano in un ambito come quello sportivo che porta in sè dei valori molto importanti".

Con "Runner in Vista" saranno finanziati alcuni progetti. Come spiega Vincenzo Zoccano, della direzione nazionale dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti:

"Questo è un progetto che va a finanziare il programma Esplora, che vogliamo promuovere per finanziare progetti del territorio di autonomia, orientamento e mobilità e noi sappiamo che lo sport gioca un ruolo importante per le persone con disabilità visive".

Per partecipare all'iniziativa è possibile iscriversi sul sito www.runnerinvista.it pagando una quota di 5 euro che saranno interamente devoluti all'Uici.