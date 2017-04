Carpe di carta nei cieli del Giappone per la festa dei bambini

Tokyo (askanews) - Centinaia di carpe di carta sventolano nei cieli di tutto il Giappone in vista dalla Festa dei bambini (in giapponese "kodomo no hi"). In quel giorno, il 5 maggio, i genitori giapponesi festeggiano i figli appendendo fuori dalle loro abitazioni una carpa di carta. L'augurio è che affrontino le difficoltà della vita con la stessa determinazione e lo stesso coraggio con cui la carpa risale le violente correnti dei fiumi.