Fiorello chiama Totti: che poster avevi in camera? Cicciolina

Roma, (askanews) - Incursione in casa del Capitano a Edicola Fiore. Nel corso del collegamento iPad di Fiorello con Ilary Blasi in occasione del suo compleanno, è intervenuto Francesco Totti, prima ipotizzando un pronostico sul derby tra Roma e Lazio (domenica 30 aprile), un 2 a 0 ma non si sa a favore di chi, e poi rivelando che in camera da ragazzo aveva il poster di Cicciolina.