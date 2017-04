Il derby Roma-Lazio è tra umanoidi, l'iniziativa di Italmaker

Roma, (askanews) - Il derby tra Roma e Lazio giocato tra umanoidi grazie all'iniziativa degli allievi dell'accademia di robotica Italmaker. Sport e tecnologia scendono in campo per la seconda edizione di Italmaker Show, la fiera gratuita dei piccoli inventori in programma a Roma dal 4 al 6 maggio. Il derby, quello 'vero' all'Olimpico, si terrà invece domenica 30 aprile.