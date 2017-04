In Arkansas eseguita la quarta condanna a morte in una settimana

Pine Bluff (askanews) - In Arkansas è stata eseguita la quarta condanna a morte in una settimana. La persona giustiziata è Kenneth Williams, 38 anni, riconosciuto colpevole di omicidio, e secondo i suoi legali con le capacità intellettive pari a quelle di un bambino. Inutili i tentativi di ottenere fino all'ultimo un rinvio della condanna, la Corte Suprema ha respinto ogni ricorso.

L'Arkansas non giustiziava più nessun detenuto dal 2005, fino a una settimana fa quando ha dato il via ad una serie di esecuzioni capitali, quattro con quella di Williams. Le autorità dello Stato hanno spiegato l'improvvisa accelerata perché le scorte statali di farmaci usati per l'iniezione letale scadranno alla fine del mese.