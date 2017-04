Per Spotify Beyoncé è la regina dell'addio al nubilato

Roma, (askanews) - Si avvicina la stagione più gettonata per i matrimoni, ed è già iniziata quella degli addii al nubilato e al celibato che organizzano gli amici per i futuri sposi. Per una festa indimenticabile serve la musica giusta e Spotify rivela quali sono le canzoni più popolari scelte per la grande occasione.

Per far divertire le future spose il brano preferito è "Single Ladies" di Beyoncé, sia nella classifica globale che in quella italiana, seguito da "Wannabe" delle Spice Girls.

Nella top ten mondiale al terzo posto c'è ancora Beyoncé con "Crazy in love", mentre in Italia vince Madonna con "Like a Virgin". Immancabile, in ogni caso, l'inno di Cyndi Lauper "Girls Just Want to Have Fun!".

L'addio al celibato, invece, in Italia segue il ritmo house di "Wake Me Up" di Avicii e quello dance dei Daft Punk con "Get Lucky", seguiti da "Want to Want Me" di Jason Derulo.

A livello mondiale domina il rap: con Jay-Z e la sua "Ni**as In Paris", poi "Yeah!" di Usher e "In Da Club" di 50 Cent.