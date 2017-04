Sbarca in Italia la Kizomba, a Roma arriva star angolana C4 Pedro

Roma, (askanews) - Dopo tango, salsa e merengue sbarca in Italia la kizomba, un genere musicale e uno stile di danza che nasce tra la fine degli Anni '70 primi '80 in Angola, non appartiene quindi alle danze caraibiche o latino-americane.

Domenica 30 aprile al PalaCavicchi di Ciampino andrà in scena il Neema Festival, la prima edizione italiana del festival musicale africano dedicato quest'anno proprio alla kizomba.

Ricco il programma dell'evento con oltre al super ospite internazionale C4 Pedro, prevede 3 DJ, 5 musicisti, 7 maestri di danza e 9 maestri animatori. Questo genere nasce principalmente come ballo popolare, si tratta di una fusione di semba angolana (corrispondente al predecessore della samba) con stili musicali come lo zouk, derivanti dalle isole caraibiche francesi e C4 Pedro ne è uno dei massimi rappresentanti mondiali. Pedro Henrique Lisboa Santos meglio noto come C4 Pedro, è nato in Angola, ma, ha iniziato a muovere i primi passi nella musica in Belgio, dove ha vissuto per dieci anni. C4 Pedro è uno dei musicisti angolani più influenti della nuova generazione, poliedrico musicista, è anche compositore, produttore e performer.