Scontri Cisgiordania, manifestazione per i detenuti palestinesi

Roma, (askanews) - Ancora scontri in Cisgiordania: giovani palestinesi contro soldati israeliani nei territori palestinesi a Silwad, a 12 chilometri da Ramallah, parte della tradizionale giornata settimanale di mobilitazione per sostenere i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane in sciopero della fame.

I manifestanti si sono diretti verso un checkpoint israeliano nel villaggio di Silwad. Ai lanci di pietre dei palestinesi le forze militari israeliane hanno risposto con gas lacrimogeni e proiettili di caucciù.